Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu - Haberler

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Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu

Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor.

Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde gölde yüzmeye çalışan 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıktı, 3'ü de kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu çocuklardan 2'sinin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Diğer kaybolan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

İpekyolu Van Gölü Van Güncel Haberler

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