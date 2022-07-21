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Şanlıurfa haber: ŞANLIURFA - Doktoru darbeden 3 kardeşin yargılanmasına başlandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan hasta yakını 3 kardeşin yargılanmasına başlandı.

Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan hasta yakını 3 kardeşin yargılanmasına başlandı.

Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar M.D, M.D, H.D, mağdur Baraş, taraf avukatları, bazı doktorlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Doktor Baraş, olayın yardımcı olmak istediğini ilettiği hasta yakınlarının hakaret etmesiyle başladığını, sanıkların Kürtçe bilmediğini düşünerek önce hakarette, sonra da tehditte bulunarak kendisini darbettiklerini söyledi.

Sanıklardan M.D, tehdit ve hakaret suçunu işlemediğini savunarak, "Ufak bir arbede çıktı. Arbedede kendilerinin doktor olduğunu bilmiyordum. Arbede sırasında vurup vurmadığımı bilmiyorum." dedi.

Sanıklardan H.D. ise çocuğunun tedavisi için hastaneye geldiğini belirterek, "Ben hastaneye gittiğimde çocuğumun ateşi 39,5 dereceydi. Kimseye vurmadım ve hakaret etmedim." beyanında bulundu.

Diğer tutuklu sanık M.D. de darp olayına karışmadığını iddia etti.

Mahkeme, delillerin tamamının toplanmasına, sanık kardeşlerin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Devrim niteliğinde bir karardır"

Doktor Baraş, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların tutuklu yargılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Umarım bu karar, emsal bir karar olur ve sağlıkta şiddeti sonlandırmaya yetecek bir karar olur." dedi.

Baraş'ın avukatı Aycan Ceylan da kararı yerinde bulduklarını vurgulayarak, "Bu, devrim niteliğinde bir karardır. Açıkçası aksini bekliyorduk. Ciddi anlamda (karar) bizim de yüreğimize su serpti." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınları tarafından darbedilmiş, saldırının ardından gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanmıştı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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