Samsun'da 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

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Samsun'da 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

AA - Recep Bilek - Güncel
Samsun'da 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tekkeköy ilçesinde çalışma yürüttü.

Samsun Ordu kara yolu Tekkeköy uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 940 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü T.Y. emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

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