Sakarya'da Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsü aranıyor Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kaza yaptıktan sonra Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsü için arama çalışması başlatıldı. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kaza yaptıktan sonra Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsü için arama çalışması başlatıldı. Kozluk Mahallesi mevkisinde 41 ADK 309 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle plakası öğrenilemeyen otomobil Melen Çayı'na devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri de destek veriyor. AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel Sakarya Güncel Haberler

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