Rize'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Yaylacılar köyünde Ö.S'nin kullandığı 61 HG 885 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Temur'a (25) çarptı. Kazada yaralanan Temur, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ö.S. gözaltına alındı. AA / Fikret Delal - Güncel Rize Güncel Haberler

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