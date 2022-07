Özkan Yalım'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Araç Sayısıyla İlgili Açıklamasına Tepki: "26 Milyon Aracın En Az 10 Milyonu Hurdaya Gidecek"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Son 20 yılda araç sayısı 8,5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır" açıklamasını "Aslında bu 26 milyonun en az 10 milyon araç hurdaya gidecek. 24 yaşını aşan traktörler, 15-20 yaşını aşan otobüsler var. Aynı şekilde otomobillerde de 17-18 yaş" diye eleştirdi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik kriz eleştirilerine "Son 20 yılda araç sayısı 8,5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır" diye yanıt vermesine tepki gösterdi. CHP Ekonomi Masası'nın Elazığ gezisi sırasında ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Özkan Yalım, Erdoğan'ın açıkladığı sayıda yabancı plakalı araçlar ile artık 20 yaşına varan araçların olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"ARAÇLAR HURDAYA GİTMİYOR VE BÖYLELİKLE ARAÇ SAYISI ŞİŞİYOR"

"Sayın Erdoğan böyle veriler verdi ama onun baz almadığı, rakamlarda doğru öngörü yapamadığını buradan özellikle belirtmek istiyorum. 8,5 milyon onlar iktidara geldiğinde. Türkiye'nin artan bir nüfusu var ve Türkiye nüfusu 20 yılda yaklaşık yüzde 25 arttı. Bir de hurda desteği verilmediğinden dolayı, yaşı 20'yi geçmiş olan birçok sayıda otomobiller var. Kuş ismi veya buna benzer sonunda dokuz olan araçlar var. Bu araçlar 20 yaşını geçti. Milletin elinde ucuz olmasına rağmen araçlar hurdaya gitmiyor ve böylelikle araç sayısı şişiyor.

"HER BİN KİŞİDEN SADECE BİRİ SIFIR ARABA ALABİLMİŞ"

Türkiye'de şu anda trafikte dolaşan araçların ortalama yaşı 14,5. Avrupa'da ise bu çok daha düşük. 2022 yılının ilk altı ayında her bin kişiden 12 kişi sıfır araba alabilmiş. Türkiye'de ise her bin kişiden sadece bir tanesi sıfır araba alabilmiş. Sadece Bulgaristan'ı geçmişler. Bulgaristan'da her bin kişiden 0,76. Bir kişiden biraz daha düşük.

Bunun yanında Türkiye'de yaşayan 5 milyon Suriyeli, Alman, Hollanda, Avusturya, Belçika vatandaşı ülkelerde yaşayan Türk asıllı vatandaşımız var. MA plakalı. 1,5 milyona yakın da bu araçlar var.

"26 MİLYONDAN EN AZ 10 MİLYONU HURDAYA GİDECEK"

Araçlar yaşlandı ama değiştirilemiyor. Vatandaşın alım gücü olmadığından, sıfır araç almadığından dolayı araçlar ellerinde şişti. Aslında bu 26 milyonun en az 10 milyon araç hurdaya gidecek. 24 yaşını aşan traktörler, 15-20 yaşını aşan otobüsler var. Aynı şekilde otomobillerde de 17-18 yaş."

Yalım, iktidar gibi Türkiye trafiğindeki araçların da "metal yorgunu olduğunu" dile getirerek, "Nasıl AK Parti hükümeti metal yorgunuysa, şu an trafikte dolaşan araçlar da 4-5 milyonun üzerinde 20 yaşı geçen araçlar var" dedi.

ANKA / Güncel