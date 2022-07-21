Osmaniye'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ercan Şimşekçi idaresindeki 01 RB 853 plakalı otomobil, Yeşilyayla köyü Kayseri yaylası mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşekçi'nin öldüğünü belirledi. AA / Menderes Özat - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Osmaniye'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.