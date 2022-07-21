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Osmaniye'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

AA - Menderes Özat - Güncel
Osmaniye'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ercan Şimşekçi idaresindeki 01 RB 853 plakalı otomobil, Yeşilyayla köyü Kayseri yaylası mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşekçi'nin öldüğünü belirledi.

AA / Menderes Özat - Güncel

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