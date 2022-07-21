"Milletin Sesi Kılıçdaroğlu" Mitingi Pazar Günü Balıkesir'de Düzenlenecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Temmuz’da Balıkesir’de ‘Milletin Sesi Kılıçdaroğlu’ mitingi düzenleyecek. Miting ile ilgili hazırlanan videoda, “Birlikte beraberce emin adımlarla yürüyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 24 Temmuz Pazar, saat 18:30’da Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı ‘milletin Sesi Kılıçdaroğlu’ mitinginde buluşuyoruz.” denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Pazar günü Balıkesir'de 'Milletin Sesi Kılıçdaroğlu' mitingi düzenleyecek. Miting tanıtım videosunda Kılıçdaroğlu'nun önceki konuşmalarından, "Ey saray duy diyeceğiz duy. Geliyor gelmekte olan diyeceğiz. Beraber söyleyeceğiz" sözlerine yer verildi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu 24 Temmuz'da Balıkesir'de 'Milletin Sesi Kılıçdaroğlu' mitingi düzenleyecek. Miting ile ilgili hazırlanan tanıtım videosunda; "Birlikte beraberce emin adımlarla yürüyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 24 Temmuz Pazar, saat 18: 30'da Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı 'Milletin Sesi Kılıçdaroğlu' mitinginde buluşuyoruz" denildi. Videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki konuşmalarından, "Ey saray duy diyeceğiz duy. Geliyor gelmekte olan diyeceğiz. Beraber söyleyeceğiz" sözlerinin şanı sıra "Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu" melodisine de yer verildi. ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir Güncel Haberler

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