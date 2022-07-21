MIKTA Film Günleri Ankara'da başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) üye ülkelerinin büyükelçilikleri iş birliğinde düzenlenen MIKTA Film Günleri başladı.

CerModern'de düzenlenen ve iki gün sürecek MIKTA Film Günlerinin açılışını Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı yaptı.

Açılışa Kaymakcı'nın yanı sıra büyükelçiler, gençler ve sanatseverler katıldı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, MIKTA'nın 10 yıl önce Meksika'da doğduğunu ve esnek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, bu beş stratejik ülkenin özellikle bölgesel ve küresel konularda MIKTA sayesinde iş birliği yaptığını vurguladı.

Mart ayında MIKTA dönem başkanlığını Türkiye'nin üstlendiğini kaydeden Kaymakcı, "Bu dönemde MIKTA'yı mümkün olduğu kadar etkin kullanmaya çalıştık. MIKTA ülkeleriyle iş birliği yaptık. En son dışişleri bakanlarımız Bali'de toplandı. Genç diplomatlara yönelik programlar yaptı." dedi.

Türkiye'nin MIKTA dönem başkanlığında yalnızca bölgesel ve küresel meselelerle ilgilenmeyeceklerini ifade eden Kaymakcı, bunun yanı sıra gençlik, kültür ve sanata yönelik etkinlikler yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaymakcı, bugün gösterimi yapılan Güney Kore sinemasından "Broker" ve Meksika'dan "Museo" filmlerinden bahsetti.

Etkinliğin ikinci gününde (22 Temmuz'da) Endonezya'dan "Sultan Augung" ve Avustralya'dan "The Sapphires" filmleri izleyici ile buluşacak.