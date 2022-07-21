Mersin'de deniz kirliliğine yönelik denetimde bir gemiye 32 bin 855 lira ceza Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında deniz kirliliğine yönelik denetimde, bir gemiye 32 bin 855 lira ceza uygulandı. Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında deniz kirliliğine yönelik denetimde, bir gemiye 32 bin 855 lira ceza uygulandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesi açıklarında deniz kirliliğine yönelik denetim yaptı. Kontrollerde, atık transfer formunu ibraz etmeyen gemiye, 32 bin 855 lira ceza kesildi. AA / Serkan Avci - Güncel Mersin Güncel Haberler

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