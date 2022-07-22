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Konya Büyükşehir Mehter Takımı vatandaşlarla buluşuyor

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya Büyükşehir Mehter Takımı vatandaşlarla buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın, her hafta salı günleri Zafer Meydanı'nda, cuma günleri ise Mevlana Meydanı'nda konser verdiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın, her hafta salı günleri Zafer Meydanı'nda, cuma günleri ise Mevlana Meydanı'nda konser verdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmak ve mehteran ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Vatandaşların, Zafer ile Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen konserlere ilgi gösterdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konserler, salı günleri saat 14.30'da Zafer Meydanı'nda, Cuma günleri ise saat 15.00'te Mevlana Meydanı'nda büyük coşkuya sahne oluyor. Verilen konserlerin yanında eğitim öğretim yılı içinde okullarda İstiklal Marşı okumaları da gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, okullardaki çeşitli etkinliklerde de öğrencilerle bir araya geliyor."

AA / Havva Dereağzı - Güncel

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