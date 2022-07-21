Kocaeli'de 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ö.F.O'nun Kartepe ilçesinde olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Ö.F.O. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Kadir Yıldız - Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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