Kocaeli'de 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Kadir Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ö.F.O'nun Kartepe ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Ö.F.O. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title