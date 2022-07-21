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Iğdır haber! Iğdır'da sıcaklık 40 dereceye yaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Iğdır haberleri... Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'ye de gelecek mi sorusu gündemde iken, Iğdır'da sıcaklar 39,7 dereceyi buldu.

Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'ye de gelecek mi sorusu gündemde iken, Iğdır'da sıcaklar 39,7 dereceyi buldu.

Sahip olduğu iklim şartlarından dolayı "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak anılan Iğdır'da hava sıcaklığı artıyor. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası gündemde iken, Iğdır'ın Aralık ilçesinde sıcaklar bugün Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 39,7 dereceyi buldu. Iğdır merkez ise 38 derece ile kavurucu sıcaklara teslim oldu. Sıcakta çalışmak zorunda olan vatandaşlar büyük emeklerle işlerine devam ederken, kent merkezinde vatandaşlar ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.

Iğdır'da ikinci el eşya satan Sadık Karayaluk, aşırı sıcaktan dolayı buzdolabı stoklarının tükendiğini belirterek, "Bu yıl hava Iğdır'da çok sıcaktır. Havaların sıcak olmasından dolayı geçen yıl depomuzu doldurduğumuz buzdolaplarının hepsi bitti, şu an elimde yok. Iğdır'ın köyleri bile sıcak olduğu için köyden bile buzdolabı aldılar" dedi.

(Sebahattin Yum /İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çukurova Türkiye Aralık Iğdır Güncel Haberler

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