Erzurum'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 tarım işçisi yaralandı
AA - Yunus Hocaoğlu - Güncel
Erzurum'da kamyon ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erzurum'da kamyon ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 CTM 150 plakalı minibüs ile kamyon çarpıştı.
Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada minibüs içinde bulunan tarım işçilerinden 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel