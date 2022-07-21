Erzurum'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 tarım işçisi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 tarım işçisi yaralandı

AA - Yunus Hocaoğlu - Güncel
Erzurum'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 tarım işçisi yaralandı

Erzurum'da kamyon ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da kamyon ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 CTM 150 plakalı minibüs ile kamyon çarpıştı.

Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada minibüs içinde bulunan tarım işçilerinden 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title