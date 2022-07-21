Erzurum'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 tarım işçisi yaralandı Erzurum'da kamyon ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Erzurum'da kamyon ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 CTM 150 plakalı minibüs ile kamyon çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada minibüs içinde bulunan tarım işçilerinden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel Güncel Haberler

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