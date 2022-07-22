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Elazığ'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi

Elazığ'da annelere "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Elazığ'da annelere "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde verilen eğitimlerde anneler, uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirildi.

Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgiler paylaşan ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yaptı.

Ayrıca bağımlılıkla mücadelede tedavi yöntemleri, Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) faaliyetleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması'nın (UYUMA) nasıl kullanıldığı hakkında da bilgiler verilerek, broşür dağıtıldı.

Bu tür eğitim programlarının devam edeceği bildirildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

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