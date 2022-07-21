Düzce'de firari FETÖ şüphelisi yakalandı Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan şüpheli yakalandı. Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan şüpheli yakalandı. Akçakoca Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu FETÖ firarisi O.S'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor. AA / Ömer Ürer - Güncel Düzce Güncel Haberler

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