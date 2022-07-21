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Develi'de lavanta hasadı başladı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Develi'de lavanta hasadı başladı

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye tarafından oluşturulan bahçede lavanta hasadı başladı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye tarafından oluşturulan bahçede lavanta hasadı başladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yaptığı açıklamada, tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örnek olmak amacıyla Şıhlı Mahallesi'nde lavanta bahçesi oluşturduklarını bildirdi.

Ekilen 27 bin 500 lavanta fidanının çalı bitkisi olması sebebiyle 25 yıl ömrü olduğunu ve her sene toplanıp, kurutularak ürün elde edileceğini belirten Cabbar, "Tarlamıza ekilen lavantaların bir kez daha hasadını yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Görselliğiyle büyük beğeni toplayıp, ziyaret edilen tarlamızın verimini daha da artırmak için gayretlerimiz devam edecek. İlçemize ve belediyemize katma değer katan lavanta üretiminin daha da artmasını, çiftçilerimize örnek teşkil etmesini ve bereketli olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Mehmet Cabbar Kayseri Güncel Haberler

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