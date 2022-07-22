Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü. Geçit Mahallesi'nde bir geri dönüşüm tesisinin açık alanındaki atıkları depolama kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, tesis ve geri dönüşüm atıklarının bir kısmı kullanılamaz hale geldi. AA / Sergen Sezgin - Güncel Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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