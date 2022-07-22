Bursa'da esnaf iş yerinde bulduğu el çantasını sahibine teslim etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, iş yerinde fark ettiği içinde ziynet eşyası ve para bulunan el çantasını sahibine teslim etti.

Eski Belediye Meydanı'nda faaliyet gösteren bir yapı marketin sahibi Hüseyin Sevinç iş yerinde el çantası buldu. Sevinç, sahibine ulaşamadığı çantayı İnegöl Belediyesi zabıta ekiplerine verdi.

Zabıta ekipleri, içinde ziynet eşyası ve bir miktar para ile kimlik kartları bulunanın el çantasının Tacil Sancak'a ait olduğunu tespit etti.

Zabıta karakoluna davet edilen Sancak'a cüzdanı verildi.

Sancak, esnaf Sevinç'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.