Bodrum'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle salıverildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle salıverildi

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle salıverildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince, Ortakent Mahallesi'nde kendilerini emlakçı olarak tanıtarak 30'a yakın kişiyi dolandırdığı suçlamalarıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G.İ, O.E, O.E. ve S.Y, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla salıverildi.

Polis ekipleri önceki gün, "Pinokyo" adlı sitedeki evleri internete koyarak ilana çıkardığı, daha sonra da ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdiği, tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelileri yaptığı operasyonla yakalamıştı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title