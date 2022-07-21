Balıkesir Valisi Şıldak'tan Deprem Açıklaması: "Şu Ana Kadar İntikal Eden Bir Olumsuzluk Bulunmamaktadır" - Haberler

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Balıkesir Valisi Şıldak'tan Deprem Açıklaması: "Şu Ana Kadar İntikal Eden Bir Olumsuzluk Bulunmamaktadır"

ANKA - Güncel
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Balıkesir Valisi Şıldak'tan Deprem Açıklaması: 'Şu Ana Kadar İntikal Eden Bir Olumsuzluk Bulunmamaktadır'

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Saat 18.44’de Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır” dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Saat 18.44'de Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

Balıkesir Valisi Şıldak, bu akşam Gönen'de yaşanan depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Şıldak'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Saat 18.44'de Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve Afad birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesir'e geçmiş olsun."

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ANKA / Güncel

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