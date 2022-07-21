Balıkesir'in Gönen İlçesinde Deprem Balıkesir’in Gönen ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.6, Kandilli Rasathanesi ise 4.8 olarak açıkladı. Balıkesir'in Gönen ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.6, Kandilli Rasathanesi ise 4.8 olarak açıkladı. Balıkesir'in Gönen ilçesinde bugün saat 18.44'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 12.32 kilometre olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.8, derinliğini 8.5 kilometre olarak bildirdi. ANKA / Güncel Güncel Haberler

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