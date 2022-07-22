Araban'da yol çalışmaları sürüyor Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçedeki yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçedeki yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Doğru, yazılı açıklamasında, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezi ve kırsalındaki çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Ekiplerin kırsalda arazi yolu açtığını belirten Doğru, "Ekiplerimiz tarafından, ilçe merkezinde kilitli parke taşı yama çalışması devam etmekte. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar, Yolveren Mahallemizde, iş makinalarıyla yol şarampol düzenleme çalışmasını da sürdürüyor." ifadelerini kullandı. AA / Mahmut Bazlama - Güncel Fen İşleri Müdürlüğü Hasan Doğru Güncel Haberler

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