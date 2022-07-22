Son dakika haberi | Uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma" operasyonunda 13 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma" operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberi: Antalya Emniyet Müdürlüğü dron görüntüsü Operasyon yapan ekiplerin operasyona gidiş görüntüsü (dron) Baskın yapılan evlerden operasyon görüntüleri Narkotik köpeklerinin evde arama yapması Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlar Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü...

Antalya Emniyet Müdürlüğü dron görüntüsü

Operasyon yapan ekiplerin operasyona gidiş görüntüsü (dron)

Baskın yapılan evlerden operasyon görüntüleri

Narkotik köpeklerinin evde arama yapması

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlar Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma" operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "kökünü Kurutma" operasyonunda gözaltına alınan 32 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucunun kaynağının kurutulması, ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Ekiplerin 2 aylık titiz çalışmasının ardından özel harekat polisi ve narkotik köpeklerinin de verdiği destekle "Kökünü Kurutma" operasyonunda yapıldı.

Zanlıların ev ve arabalarında yapılan aramada 18 kilo 130 gram eroin, 972 gram kokain, 5 kilo 382 gram esrar, 1006 ecstasy hap, 3 bin 262 yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 280 gram uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi, 4 hassas terazi, 508 gram metamfetamin, 1 tabanca, 1 tüfek, 82 fişek, 262 bin 400 lira, 3 bin 200 dolar ve 60 avro ele geçirildi.

Operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla, 10'u ise savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

AA / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title