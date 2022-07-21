Antalya'da park halindeki çekici yanarak kullanılamaz hale geldi Antalya'nın Finike ilçesinde park halindeki çekici yandı. Antalya'nın Finike ilçesinde park halindeki çekici yandı. Kale Mahallesi Atatürk Parkı yanında park halinde bulunan 64 AAL 818 plakalı çekicide belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine çevredekiler, itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerce söndürülen yangında, çekici kullanılamaz hale geldi. AA / Ali Karataç - Güncel Antalya Güncel Haberler

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