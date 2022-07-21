Afyonkarahisar'da Uzun Çarşı'daki dükkanların dış cepheleri yenileniyor

Afyonkarahisar Belediyesince, tarihi Uzun Çarşı'daki 86 dükkanın dış cephelerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in Uzun Çarşı'daki esnafla yaptığı istişareler sonucunda hazırlanan proje, hayata geçti.

Uzun Çarşı'daki çalışmaları inceleyen Zeybek, Uzun Çarşı'nın yeni bir kimliğe kavuşması ve ekonomik anlamda esnafların ve şehrin kalkınması adına projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Afyonkarahisar'ın çehresini değiştirmeye devam ettiklerini aktaran Zeybek, "Tarihi Uzun Çarşı'nın kimliğine uygun, tarihi doku korunarak çalışmalar yapılıyor. Esnaflarımızla daha önce görüşüp istişarelerde bulunmuştuk. Projenin detaylarını anlatarak bilgiler verdik. Varılan mutabakatlar ardından çalışmalarımız başladı. Ekipler, titiz bir şekilde cephe iyileştirme ve sağlıklaştırma yapıyor. Projeyle tabela kirliliğinin önüne geçilecek, trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Transit geçişler olacak, kaldırım ve yol genişleyecek." ifadesini kullandı.