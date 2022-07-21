Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR - Eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde karısını tabancayla yaralayan kişi, gözaltına alındı. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde karısını tabancayla yaralayan kişi, gözaltına alındı. İddiaya göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan D.Ç. ile karısı E.Ç, evlerinde tartıştı. Tartışma sonucu E.Ç, babasının evine gitti. D.Ç. de konuşmak için gittiği kayınvalidesinin evinde eşi E.Ç'yle tartışmaya devam etti. Kavgaya dönüşen olayda D.Ç, kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi E.Ç'ye yanında bulundurduğu tabancayla ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli D.Ç'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA / Arif Yavuz - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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