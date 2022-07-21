Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan S.Ö. (35) ve eşi T.Ö. (35) ile V.K, Bolvadin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ö. ile T.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, V.K. ise serbest bırakıldı.

S.Ö'nün jandarmadaki ifadesinde, "namus meselesi, dövdüm yol kenarına attım' dediği, T.Ö'nün ise Ramazan O'nun (43) eşi tarafından avluda darbedildiği sırada kendisinin evin içerisinde olduğunu ve olaydan bilgisinin bulunmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Dipevler köyünde Ramazan O'nun cesedi dün yol kenarında bulunmuştu. T.Ö. isimli kadının, kendisini sosyal medya ve cep telefonu aracılığıyla rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O'yu eşiyle plan yaparak evine çağırdığı, arkadaşı V.K'nin aracıyla köye gelen Ramazan O'nun evin avlusunda çıkan tartışmada S.Ö. tarafından sopayla darbedilerek öldürüldüğü, cesedinin köyün girişindeki yolun kenarına bırakıldığı iddia edilmişti. Jandarma ekipleri, bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu T.Ö. ve eşi S.Ö. ile V.K'yi gözaltına almıştı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Münir Karaloğlu Karahisar Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

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