Kars haber... Adalet Bakanı Bozdağ, Kars Valiliğini ziyaret etti
AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Kars gündem haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kars Valiliğini ziyaret etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kars Valiliğini ziyaret etti.
Bozdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars'ta, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Valilik ziyaretinde Bakan Bozdağ'a AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da eşlik etti.
AA / Ahmet Alican Koç - Güncel