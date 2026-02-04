Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 60 fişek kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Y.D. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
