Sultanbeyli'de otomobil park halindeki 4 araca ve iş yerine çarptı

Güncelleme:
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde otomobilin park halindeki 4 araca ve bir binanın giriş katındaki iş yerine çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halindeki Osman K. idaresindeki 34 ZTV 23 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 aracın üzerinden çarparak geçti.

O esnada yoldan geçen ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin de yaralanmasına neden olan otomobil, apartmanın giriş katındaki iş yerine çarparak durabildi.

Sürücü, kazadan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın giriş katındaki iş yerinde ve araçlarda hasar meydana geldi. Kaçan sürücü bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda hasar gören araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
