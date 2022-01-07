Güncel (Zamlı) Benzin fiyatları 2022! 7 Ocak Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 7 Ocak Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Güncel Benzin fiyatları! 7 Ocak Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 7 Ocak güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?

BENZİNE ZAM MI YAPILDI? (7 OCAK CUMA 2022)

Benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Böylece 63 kuruş artışla, benzinin fiyatı İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya yükseldi. Motorin ise 94 kuruş zamla, İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıktı.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldi. Buna göre benzin fiyatı Ankara'da 13,01 liradan 13,64 liraya, İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya yükseldi. Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 13,78 lira olacak.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (7 OCAK CUMA 2022)

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 13,57 TL

13,57 TL İzmir'de benzinin litresi : 13,65 TL

13,65 TL Ankara'da benzinin litresi : 13,64 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 13,71 TL

13,71 TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 13,78 TL

13,78 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 13,78 TL

Son yapılan açıklamaya göre sadece benzin ve motorine zam yapıldı. LPG fiyatları aynı kaldı.

EPGİS resmi Twitter paylaşımı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde63

Motorinde 94 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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