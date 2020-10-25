Son dakika haber | Bakan Selçuk: İşaret dili sözlüğüne 86 ülkeden 2,7 milyon erişim sağlandı
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Son dakika haber | Bakan Selçuk: İşaret dili sözlüğüne 86 ülkeden 2,7 milyon erişim sağlandı

25.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:25
Son dakika haber | Bakan Selçuk: İşaret dili sözlüğüne 86 ülkeden 2,7 milyon erişim sağlandı

Son dakika gündem haberine göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işitme engelli bireyler ve işaret dilini öğrenmek isteyenler için hazırlanan Güncel Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğü'ne 86 ülkeden 2,7 milyon defa erişim sağlandığını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işitme engelli bireyler ve işaret dilini öğrenmek isteyenler için hazırlanan Güncel Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğü'ne 86 ülkeden 2,7 milyon defa erişim sağlandığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında çevrim içi olarak 'http://tidsozluk.net/tr' web sayfasından kullanıcıların hizmetine sunulan Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü, Türkiye'nin 26 farklı ilinden ve 116 TİD ana dili konuşucusundan elde edilen Türk İşaret Dili Derlemi'ne dayanarak hazırlandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, video tabanlı olarak çevrim içi ortamda tasarlanan sözlükteki tüm içeriğin, Türk İşaret Dili ve Türkçe olmak üzere iki farklı dilde sunulduğunu belirterek, "Sözlüğün kullanıcı kitlesi arasında işitme engelli öğrenciler, TİD öğrenicileri, tercümanlar, özel eğitim öğretmenleri, araştırmacılar gibi farklı türde gruplar yer alıyor. Derlem tabanlı özellikteki bu sözlük, derlemde en fazla sıklığa sahip olan 2000 sözcükten oluşuyor. İşaret, anlam ve örnek olmak üzere üç farklı türdeki toplam 11 bin 428 videodan oluşan sözlükteki videolar, türlerine göre farklı arka plan rengi ile hazırlandı. İki farklı arama motoru ile kullanıcı, öğrenmek istediği işareti, Türkçe sözcükler ya da işaretin görsel özellikleri ile bulabiliyor. Videoların farklı hızda oynatma seçeneği özellikle TİD yeni öğrenicilerine kolaylık sağlaması hedefleniyor. Ayrıca örnek videolar yardımıyla, kullanıcı ilgili sözcüğün tümce içindeki kullanımı hakkında da bilgi edinebiliyor" dedi.

Bakan Selçuk, ayrıca İngilizce çevirisi de olan sözlüğe 2017 yılından bu yana 86 farklı ülkeden toplam 2,7 milyon defa erişim sağlandığını kaydetti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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