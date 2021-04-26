Güncel son yasaklar neler? 26 Nisan Güncel yasaklar açıklandı mı?
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Güncel son yasaklar neler? 26 Nisan Güncel yasaklar açıklandı mı?

Güncel son yasaklar neler? 26 Nisan Güncel yasaklar açıklandı mı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Bugün 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında güncel son yasaklar açıklandı. Tam kapanmaya geçilmesinin ardından son yasaklar nelerdir, son kısıtlamalar nelerdir merak edildi. Peki, Güncel son yasaklar neler? 26 Nisan Güncel yasaklar açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Türkiye'nin salgınla mücadelesinde ilk kez tam kapanma uygulamasına geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe gününden 17 Mayıs'a kadar tam kapanma süreceğine girileceğini açıkladı.

SON YASAKLAR NELERDİR? (TAM KAPANMA AYRINTILARI)

  • - 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
  • - Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.
  • - Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.
  • - Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.
  • - Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.
  • - Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.
  • - Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.
  • - İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletimin ve tüm İslam aleminin artık yarısını tamamlamak üzere olduğumuz Ramazan-ı Şerif'ini bir kez daha tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta Kabinemizde küçük bir değişiklik yapmıştık. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığımızı ikiye böldük. Ticaret Bakanlığı vazifesini Mehmet Muş görev almıştır. Görevlerini devreden Zehra Zümrüt Selçuk, Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza ülkemize yaptıkları destekler için şükranlarımı sunuyorum. Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum.

KORONAVİRÜS PANDEMİSİ

Koronavirüs salgını, dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu süreci ülkemiz ve milletimiz için en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede sağlık uygulama tebliğ listesinde yer alan işlemler için %10 ile %20 oranında artış yaparak sağlık sistemimizi destekledik. Diyaliz hizmetlerinin bedelini %20 arttırdık. Sosyal güvenlik kurumu bütçemize maliyeti 7 milyar lirayı geçen bu hizmetlerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere başlattığımız patates soğan dağıtımında, 13 tonu geride bıraktık.

Bugün kabine toplantımızın salgın ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdik. Ramazan bayramının ardından iyi bir sürece girmemiz için rakamların çok daha aşağı düşmesi şarttır. Vakaları 5 binin altına düşürmeliyiz. Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edemez. İlave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız kurumlarımız, bildirirlerse gereken neyse hemen yapılacaktır. Muhtarlarımızın aşılarına başlanacak.

"ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLACAKTIR"

Filyasyon ekipleriyle birlikte yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum.29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

"ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERİN TAMAMI İZNE TABİ OLACAKTIR"

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLECEK, SINAVLAR ERTELENECEK"

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

"KURALLAR EN SIKI ŞEKİLDE UYGULANACAK KESİNLİKLE TAVİZ VERİLMEYECEK"

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü

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