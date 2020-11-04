Güncel PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 ücreti ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? PS5 özellikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Güncel PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 ücreti ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? PS5 özellikleri

04.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:26
Güncel PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 ücreti ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? PS5 özellikleri

Sony tarafından üretilen PS5 yeni nesil konsolu ilk günden beri yoğun ilgiyle karşılanıyor. Fiyatının belli olmasıyla PS 5 Türkiye fiyatı çok konuşulan konulardan oldu. Peki, PS5 özellikleri neler? PS5 oyunları neler? PS5 aksesuar uyumluluğu, PS5 ile uyumlu PS aksesuarları neler? PS5 VR aksesuarları, PS5 dualsense joystick controller oyun kolu...

Büyük bir etkinlik ile tanıtılan PlayStation 5'in hangi oyunlarla çıkacağını ve tasarımını görmüştük. Son olarak fiyatı da belirlenen PS5 için Türkiye fiyatı merak ediliyor.

PlayStation 5; Digital Edition ve disk sürücülü Standart Edition olacak şekilde iki farklı sürüm ile yeni nesil konsol piyasasına girecek.

PLAYSTATION 5 (PS5) ÖZELLİKLERİ NELER?

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

Güncel PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 ücreti ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? PS5 özellikleri

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'deki satış fiyatı da yaklaşık olarak belli olan PS5 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürülecek.

PS5 FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5, 499,99 euro (yaklaşık olarak 4.425 TL + vergiler) fiyatıyla satışa sunulacak.

PlayStation 5 Digital Edition fiyatı ise 399,99 euro (yaklaşık 3.540 TL + vergiler) olarak belirlendi.

PS5 Türkiye fiyatı ise 8.299 TL olarak belirtildi.

Güncel PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 ücreti ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? PS5 özellikleri

PS5 AKSESUAR UYUMLULUĞU/ PS5 İLE UYUMLU PS AKSESUARLARI

PS4 DualShock denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Lisanslı üçüncü taraf PS4 denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Özel çevre birimleri (lisanslı yarış tekerlekleri, çarşı çubukları, uçuş çubukları)

Platin ve Gold kablosuz kulaklıklar

USB veya ses jakına sahip üçüncü taraf kulaklıklar (kulaklık eşlik uygulaması yok)

PS Move ve PS Aim kontrolörleri (PS VR için)

PlayStation Kamera (PS VR için)

Güncel PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 ücreti ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? PS5 özellikleri

PS5 OYUNLARI NELER?

Assassin's Creed Valhalla

Battlefield 6 (2021)

Demon's Souls (remake)

Gods and Monsters

Godfall

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto V

Hitman 3

Horizon Forbidden West (Horizon Zero Dawn)

Marvel's Avengers

NBA 2K21

Oddworld: Soulstorm

Pragmata

Rainbow Six Siege

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 8: Village

Spider-Man: Miles Morales

İlgili Haberler

Altın kaç lira oldu? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar?
Altın kaç lira oldu? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar?
OnePlus Nord N10 5G özellikleri neler? OnePlus Nord N10 5G fiyatı ne kadar olacak?
OnePlus Nord N10 5G özellikleri neler? OnePlus Nord N10 5G fiyatı ne kadar olacak?
Petrol fiyatları yükseldi mi? Petrol fiyatları ne kadar?
Petrol fiyatları yükseldi mi? Petrol fiyatları ne kadar?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Geert Wilders Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Irmak Ünal Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Türkan Şoray
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güncel PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 ücreti ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? PS5 özellikleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 16:26:36. #1.14#
title