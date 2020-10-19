Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 2020 Ekim

Koronavirüs salgını döneminde düşürülen kredi faiz oranlar için yeni oranlar gelmeye devam ediyor. Kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, TEB faiz oranı, QNB Finansbank, Akbank düşük faizli krediler vermişti. Son dakika güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar kredi faizi sunuyor?

Koronavirüs sebebiyle düşürülen kredi faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 2020 Ekim belli oldu mu?

Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar vatandaşların kredi ihtiyacını arttırdı. Bu noktada bankalar tarafından sunulan paketler ise, vatandaşların ilgi odağı oldu. Hal böyle olunca, bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını merak eden vatandaşlar da internet üzerinden 'güncel kredi faiz oranları ne kadar? ' sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizin içerisinden, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finansbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını derledik! İşte detaylar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI | GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.29

EKİM 2020 VAKIFBANK FAİZ ORANLARI | İHTİYAÇ KREDİSİ

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.36

İhtiyaç kredisi: 1.87

HALKBANK FAİZ ORANLARI - KONUT FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 0.99

AKBANK FAİZ ORANLARI - TAŞIT FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.81

İhtiyaç kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.37

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi 1.39

Konut kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.47

TEB FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.34

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.19

Konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61