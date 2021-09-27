| Güncel Haberler | Selçuklu Belediyesi27/09/2021Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu çalışmaları kapsamında sıfır atık elçisi olan site yönetimi ve site görevlilerine ziyarette bulundu. Başkan Pekyatırmacı ziyarette çevre gönüllülerine Sıfır Atık Platform

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