Güncel faiz oranları ne kadar? Halkbank, Ziraat ve İş Bankası güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, ING, Akbank.. Koronavirüs salgını döneminde düşürülen kredi faiz oranlar için yeni oranlar gelmeye devam ediyor.Kamu bankaları Ziraat, Halbaknk ve Vakıfbank düşük faizli krediler vermişti. Düşük faizli krediler sayesinde otomobil ve konut satışları da artmıştı. Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar kredi faizi sunuyor?

Koronavirüs sebebiyle düşürülen kredi faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI Konut faiz oranı: 1.29 Taşıt faiz oranı: 1.30 İhtiyaç faiz oranı: 1.34 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI Konut faiz oranı: 0.99 Taşıt faiz oranı: 1.30 İhtiyaç faiz oranı: 1.31 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI Konut faiz oranı: 1.29 Taşıt faiz oranı: 1.25 (0 KM ARAÇ) İhtiyaç faiz oranı: 1.34 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI Konut faiz oranı: 1.15 Taşıt faiz oranı:1.20 İhtiyaç faiz oranı: 1.30 İNG BANK KREDİ FAİZ ORANLARI Konut faiz oranı: 1.24 Taşıt faiz oranı:1.17 (2.EL) İhtiyaç faiz oranı: 1.09 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI Konut faiz oranı: 1.19 Taşıt faiz oranı: 1.33 (2.EL) İhtiyaç faiz oranı: 1.65 DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI Konut faiz oranı: 1.79 Taşıt faiz oranı: 1.79 İhtiyaç faiz oranı: 1.71 YAPI KREDİ KREDİ FAİZ ORANLARI Konut faiz oranı: 1.35 Taşıt faiz oranı: 1.28 (2.EL) İhtiyaç faiz oranı: 1.99 QNB KREDİ FAİZ ORANLARI Konut faiz oranı: 1.49 İhtiyaç faiz oranı: 1.14