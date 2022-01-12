Güncel döviz fiyatları! 12 Ocak Çarşamba canlı Dolar, Euro, Sterlin, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güncel döviz fiyatları! 12 Ocak Çarşamba canlı Dolar, Euro, Sterlin, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Güncel döviz fiyatları! 12 Ocak Çarşamba canlı Dolar, Euro, Sterlin, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Dövizdeki düşüşler devam ediyor. Dolar gün içerisinde 13.8'den 13.2'ye kadar indi. Bunun ardından vatandaşlar güncel döviz fiyatlarını merak etti. Peki, 12 Ocak Çarşamba canlı Dolar, Euro, Sterlin, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel döviz fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar...

12 Ocak Çarşamba dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin kaç TL? Gram altın kaç TL? Güncel döviz fiyatları ne kadar oldu? 12 Ocak Çarşamba canlı Dolar, Euro, Sterlin, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel döviz fiyatları ve detayları sizlerle...

1 Dolar şuanda (12 Ocak Çarşamba saat 23:12) 13,2176 TL'den işlem görmektedir.

1 Dolar : 13,2176 TL

1 Euro : 15,0596 TL

1 Sterlin : 18,0230 TL

Güncel döviz fiyatları! 12 Ocak Çarşamba canlı Dolar, Euro, Sterlin, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Güncel döviz fiyatları! 12 Ocak Çarşamba canlı Dolar, Euro, Sterlin, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Dolar : 13,2176

Euro : 15,0596

İngiliz Sterlini : 18,0230

BIST 100 : 2.064

BIST 50 : 1.859

BIST 30 : 2.298

Gram Altın : 776,4

Çeyrek Altın : 1242

Yarım Altın : 2485

Cumhuriyet Altını : 5364

İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak

İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak

 Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi

Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi

 Resmi Gazete'de yayımlandı! Şirket ve kurumlar da artık döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şirket ve kurumlar da artık döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title