Güncel döviz fiyatları! 12 Ocak Çarşamba canlı Dolar, Euro, Sterlin, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Dövizdeki düşüşler devam ediyor. Dolar gün içerisinde 13.8'den 13.2'ye kadar indi. Bunun ardından vatandaşlar güncel döviz fiyatlarını merak etti. Peki, 12 Ocak Çarşamba canlı Dolar, Euro, Sterlin, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel döviz fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar...
12 Ocak Çarşamba dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin kaç TL? Gram altın kaç TL? Güncel döviz fiyatları ne kadar oldu? 12 Ocak Çarşamba canlı Dolar, Euro, Sterlin, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel döviz fiyatları ve detayları sizlerle...
1 Dolar şuanda (12 Ocak Çarşamba saat 23:12) 13,2176 TL'den işlem görmektedir.
1 Dolar : 13,2176 TL
1 Euro : 15,0596 TL
1 Sterlin : 18,0230 TL
Dolar : 13,2176
Euro : 15,0596
İngiliz Sterlini : 18,0230
BIST 100 : 2.064
BIST 50 : 1.859
BIST 30 : 2.298
Gram Altın : 776,4
Çeyrek Altın : 1242
Yarım Altın : 2485
Cumhuriyet Altını : 5364
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