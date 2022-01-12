Güncel döviz fiyatları! 12 Ocak Çarşamba canlı Dolar, Euro, Sterlin, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

12 Ocak Çarşamba dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin kaç TL? Gram altın kaç TL? Güncel döviz fiyatları ne kadar oldu? 12 Ocak Çarşamba canlı Dolar, Euro, Sterlin, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel döviz fiyatları ve detayları sizlerle...

1 DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar şuanda (12 Ocak Çarşamba saat 23:12) 13,2176 TL'den işlem görmektedir.

1 Dolar : 13,2176 TL

1 Euro : 15,0596 TL

1 Sterlin : 18,0230 TL

GÜNCEL DÖVİZ GRAFİĞİ (12 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 23:12)

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLATI! (12 OCAK ÇARŞAMBA)

Dolar : 13,2176

Euro : 15,0596

İngiliz Sterlini : 18,0230

BIST 100 : 2.064

BIST 50 : 1.859

BIST 30 : 2.298

Gram Altın : 776,4

Çeyrek Altın : 1242

Yarım Altın : 2485

Cumhuriyet Altını : 5364

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