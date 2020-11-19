Güncel dolar kuru: 19 Kasım 2020 dolar, güncel euro ve altın ne kadardır? Dolar bugün kaç TL'dir? 1 dolar ne kadar?
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Güncel dolar kuru: 19 Kasım 2020 dolar, güncel euro ve altın ne kadardır? Dolar bugün kaç TL'dir? 1 dolar ne kadar?

19.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:41
Güncel dolar kuru: 19 Kasım 2020 dolar, güncel euro ve altın ne kadardır? Dolar bugün kaç TL'dir? 1 dolar ne kadar?

Dolar piyasalarında hareketli günler yaşanırken vatandaşlar dolar kuru hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. Peki, dolar düştü mü? Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira? 19 Kasım 2020 güncel dolar fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ve Güncel Euro fiyatları nelerdir?

Ekonomi dünyasının en çok konuşulan konularından olan dolar kuru, son günlerden ülke gündemi haline geldi. Peki, dolar kaç lira oldu? Dolar düştü mü? 1 Dolar kaç lira? 19 Kasım 2020 güncel dolar ve altın fiyatları ne kadardır? İşte, güncel dolar fiyatları haberimizde...

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

19 Kasım 2020 saat 16.33 itibarıyla dolar 7,5621'den işlem görüyor.

ALTIN KURLARI

ABD Doları: 7,5621

Euro: 8,9548

Gram Altın: 452,04

Çeyrek Altın: 755,10

Yarım Altın: 1.505,70

Cumhuriyet Altını: 2.997,60

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