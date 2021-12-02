Güncel canlı altın fiyatları! Altın yorum ve grafiği! Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı kaç? | 2 Aralık

Yatırım amaçlı, ticari amaçlı, özel amaçlı olarak altın alış ve satışı milyonlar insan tarafından yapılmakta ve günlük altın alış ve satış fiyatı takip edilmektedir. Birçok amaçla özellikle de yatırım aracı ile altın alım ve altın satımı yapılmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar Altın alış ve satış fiyatlarını merak ederler. Peki, 2 Aralık Perşembe Güncel altın fiyatları ne durumda, Altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın'da son durum nedir? CANLI altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı nedir? Tam altın fiyatı ve yarım altın fiyatı nedir? İşte haberimizde...

2 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Güne 755,04 TL'den başlayan gram altının alış fiyatı 754.95 TL'ye düşmüştür.

Güne 761,51 TL'den başlayan gram altının satış fiyatı 761.43 TL'ye düşmüştür.

Güne 1233,21 TL'den başlayan çeyrek altının alış fiyatı 1232.13 TL'ye düşmüştür.

Güne 1258,37 TL'den başlayan çeyrek altının satış fiyatı 1257,33 TL'ye düşmüştür.

Güne 5075,77 TL'den başlayan Cumhuriyet altının alış fiyatı 5074.58 TL'ye düşmüştür.

Güne 5126,98 TL'den başlayan Cumhuriyet altının satış fiyatı 5133.74 TL'ye yükselmiştir.

Güne 4983,17 TL'den başlayan tam altının alış fiyatı 5133.74 TL'ye yükselmiştir.

Güne 5033,51 TL'den başlayan tam altının satış fiyatı 5034.47 TL'ye yükselmiştir.

Güne 2466,42 TL'den başlayan yarım altının alış fiyatı 2471.00 TL'ye yükselmiştir.

Güne 2516,75 TL'den başlayan yarım altının satış fiyatı 2518.73 TL'ye yükselmiştir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Gram altın fiyatı alış: 754.95 TL satış: 761.43 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 1232.13 TL satış: 1257,33 TL

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 5074.58 TL satış: 5133.74 TL

Tam altın fiyatı alış: 5133.74 TL satış: 5034.47 TL

Yarım altın fiyatı alış: 2471.00 TL satış: 2518.73 TL

GRAM ALTIN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 3 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 6 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

--

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet