Güncel Benzin ve Motorin fiyatları! 4 Mart 2022 Motorinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzinin litresi ne kadar, kaç lira? Mazot litresi ne kadar?

Dün yapılan yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 4 Mart Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte akaryakıt fiyatlarına son 3 günde 3 kez zam gelmiş oldu. Güncel Benzin fiyatları! 4 Mart Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 4 Mart güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?

BENZİN VE MAZOTA ZAM MI YAPILDI? (4 MART CUMA 2022)

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 120 dolar seviyelerine kadar çıkan brent petrol, son 8 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki artış Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte akaryakıt fiyatlarına son 3 günde 3 kez zam gelmiş oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 69 kuruş, motorinin litresi ise 84 kuruş arttı.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? (4-5 MART CUMA 2022)

Zammın ardından Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkacak.

Güncel Benzin Litre Fiyatları (5 Mart Cumartesi 2022)

İstanbul'da benzinin litresi : 18,68 TL

18,68 TL İzmir'de benzinin litresi : 18,80 TL

18,80 TL Ankara'da benzinin litresi : 18,77 TL

MOTORİNE, MAZOTA ZAM GELDİ Mİ? (4-5 MART CUMA 2022)

Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak.

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları (5 Mart Cumartesi 2022)

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 19,77 TL

19,77 TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 19,86 TL

19,86 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 19,85 TL

EPGİS Twitter paylaşımı:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

05/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 69

Motorinde 84 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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