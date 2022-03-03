Güncel Benzin ve Mazot fiyatları 2022! 4 Mart Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazot ve Motorin litresi ne kadar, kaç TL? LPG ne kadar?
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Doların artmasıyla birlikte benzin, mazot ve motorine zam gelecek mi merak konusu oldu. Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatları kaç TL'dir merak ediyor. Peki, Güncel Benzin fiyatları 2022! 4 Mart Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? Benzine zam mı geldi? 4 Mart Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi? merak etti. İşte detaylar...
Akaryakıta dün zam gelmişti. Akaryakıt fiyatlarına bugün de yeni zam yapıldı. Dün benzinin litresi 88 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 51 kuruş zamlanmıştı. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 4 Mart Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Fiyat artışının ardından bezinin litresi İstanbul'da 17,99 liraya, Ankara'da 18,08 liraya çıkacak. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18,93 liraya, Ankara'da ise 19,01 liraya yükselecek. Güncel Benzin fiyatları! 4 Mart Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 4 Mart güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?
Dün 88 kuruş zam gelen benzine bugün 53 kuruş, dün 1 lira 51 kuruş zam gelen motorine ise bugün 1 lira 33 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından bezinin litresi İstanbul'da 17,99 liraya, Ankara'da 18,08 liraya çıkacak. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18,93 liraya, Ankara'da ise 19,01 liraya yükselecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 33 kuruş zam geldi. Fiyat artışları pompaya yansıyacak.
Zammın ardından Ankara'da ortalama 17,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,46 liradan 17,99 liraya, İzmir'de 17,58 liradan 18,11 liraya çıkacak.
Güncel Benzin Litre Fiyatları:
- İstanbul'da benzinin litresi : 17,99 TL
- İzmir'de benzinin litresi : 18,11 TL
- Ankara'da benzinin litresi : 18,08 TL
Ankara'da ortalama 17,68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,01 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,60 liradan 18,93 liraya, İzmir'de 17,69 liradan 19,02 liraya çıkacak.
Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:
- İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 18,93 TL
- İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 19,02 TL
- Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 19,01 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.