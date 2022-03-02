Güncel Benzin ve Mazot fiyatları 2022! 3 Mart Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 3 Mart Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam geldi. Buna göre; Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Güncel Benzin fiyatları! 3 Mart Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 3 Mart güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?

BENZİN VE MAZOTA ZAM MI YAPILDI? (3 MART PERŞEMBE 2022)

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam geldi. Buna göre; Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak. Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.

Benzin ve motorin fiyatlarında bir kez daha değişim yaşandı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi : 17,44 TL

17,44 TL İzmir'de benzinin litresi : 17,55 TL

17,55 TL Ankara'da benzinin litresi : 17,53 TL

MOTORİNE, MAZOTA ZAM GELDİ Mİ?

Ayrıca, Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 17,59 TL

17,59 TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 17,67 TL

17,67 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 17,67 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com - Gündem