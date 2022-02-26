Güncel Benzin ve Mazot fiyatları 2022! 26 Şubat Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar?
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Doların artmasıyla birlikte benzin, mazot ve motorine zam gelecek mi merak konusu oldu. Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatları kaç TL'dir merak ediyor. Peki, Güncel Benzin fiyatları 2022! 26 Şubat Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? Benzine zam mı geldi? 26 Şubat Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi? merak etti. İşte detaylar...
Geçtiğimiz haftalarda yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 26 Şubat Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Güncel Benzin fiyatları! 26 Şubat Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 26 Şubat güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?
26 Şubat gece yarısı itibariyle benzin ve mazot zamlı fiyatlar üzerinden satılacak. Güncel zamlar aşağıdaki gibidir:
Güncel zamlar aşağıdaki gibidir:
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak. Ancak vatandaşlar, gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı tarife üzerinden akaryakıt almak istemeyince istasyon önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak. Ancak vatandaşlar, gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı tarife üzerinden akaryakıt almak istemeyince istasyon önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Güncel Benzin Litre Fiyatları:
Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.
- İstanbul'da benzinin litresi : 16,76 TL
- İzmir'de benzinin litresi : 16,87 TL
- Ankara'da benzinin litresi : 16,85 TL
Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:
Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.
- İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 16,99TL
- İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 17,08 TL
- Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 17,08 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.