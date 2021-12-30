Güncel Benzin fiyatları! 30 Aralık Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? Motorin kaç TL?

Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 30 Aralık Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Güncel Benzin fiyatları! 30 Aralık Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 30 Aralık güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?

BENZİNE ZAM MI YAPILDI? (30 ARALIK PERŞEMBE 2021)

Dünden bu yana doların Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla akaryakıt fiyatlarına hemen zam yansıdı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, Ankara'da 11,69 liradan 12,37 liraya ve İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (30 ARALIK PERŞEMBE 2021)

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

EPGİS alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 12,31 TL

12,31 TL İzmir'de benzinin litresi : 12,39 TL

12,39 TL Ankara'da benzinin litresi : 12,37 TL

Son yapılan açıklamaya göre sadece benzine zam yapıldı. Motorin ve LPG fiyatları aynı kaldı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR BENZİN FİYATLARI

EPGİS alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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