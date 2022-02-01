Güncel Benzin fiyatları! 1 Şubat 2022 Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? Motorin kaç TL

Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 1 Şubat Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Güncel Benzin fiyatları! 1 Şubat Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 Şubat güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?

BENZİNE ZAM MI YAPILDI? (1 ŞUBAT SALI 2022)

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam geldi. Benzinin litre fiyatı 39, motorinin litre fiyatı ise 32 kuruş arttı. Zammın ardından İstanbul'da motorin 14,61'den, benzin 14,46'dan satılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 39 ve motorine ise 32 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (1 ŞUBAT 2022)

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

Zammın ardından Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 14,46 TL

14,46 TL İzmir'de benzinin litresi : 14,55 TL

14,55 TL Ankara'da benzinin litresi : 14,53 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

Ankara ve İzmir'de ortalama 14,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14,68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,29 liradan 14,61 liraya yükselecek.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 14,61 TL

14,61 TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 14,68 TL

14,68 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 14,68 TL

Son yapılan açıklamaya göre sadece benzin ve motorine zam yapıldı. LPG fiyatları aynı kaldı.

EPGİS resmi Twitter paylaşımı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

02/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 39

Motorinde 32 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."