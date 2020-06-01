Günboğazı göletine 40 bin yavru sazan bırakıldı Tunceli'de bulunan Günboğazı göletine 40 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

Tunceli'de bulunan Günboğazı göletine 40 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 40 bin adet sazan balığı yavrusu Tunceli'ye gönderildi.Yavru balıklar İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya ve vatandaşların katılımıyla Pertek İlçesi Günboğazı Köyü Günboğazı Göletine bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği, su ürünleri kaynaklarını balıklandırmaya devam ettiklerini belirten İl Müdürü Orhan Kaya,"Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 40 bin adedi İimiz Pertek İlçesi Günboğazı Köyünde bulunan Günboğazı Göletine bölgedeki vatandaşımızın katılımı ile bırakılmıştır.Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınması büyük önem arz etmektedir"dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA