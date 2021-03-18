Günbay ve Karabulut Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ettiler
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Günbay ve Karabulut Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ettiler

18.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:39
Günbay ve Karabulut Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ettiler

U18 Atletizm Türkiye Salon Şampiyonasında başarılarıyla göz dolduran sporculardan Aleyna Günbay ve Aleyna Karabulut İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

U18 Atletizm Türkiye Salon Şampiyonasında başarılarıyla göz dolduran sporculardan Aleyna Günbay ve Aleyna Karabulut İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

60 metre ve 4x100 yarışlarında Türkiye Şampiyonu, 200 metre yarışlarında ise Türkiye İkincisi olan Aleyna Günbay ve uzun atlama yarışlarında Türkiye dördüncüsü olarak TOHM barajını geçen Aleyna Karabulut, başarılarını İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yla paylaştı. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Yaşları itibariyle U16'da yarışmaları gerekirken, başarılarıyla kendi kategorilerinin haricinde U18'de yarışan iki sporcumuzu kürsüde görmek bizleri gururlandırdı. İki sporcumuzda inanıyorum ki Uluslararası yarışlarda da ülkemizi başarıyla temsil edecekler. Sporcularımızı ve antrenörleri Cemal Koşmaz ve Fatih Karaca'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Günbay ve Karabulut Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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