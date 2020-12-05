Günbatımı hayran bıraktı
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Günbatımı hayran bıraktı

05.12.2020 18:32 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:36
Günbatımı hayran bıraktı

Aydın'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bulutların arasından batan güneş izleyenleri hayran bıraktı.

Aydın'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bulutların arasından batan güneş izleyenleri hayran bıraktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulurken, akşam saatlerinde ise yaşanan günbatımı evlerinden izleme şansına sahip olan vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Batan güneş şehri kızıla boyarken, günbatımı eşsiz bir manzara sundu.

(Onur Durmuş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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